Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза
06.08.2020, 8:08, Новости дня
Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза медицинскую маску вместо очков.
Соответствующее видео опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
Выступая перед коллегами по теме капремонта, Франк, держа в руках одноразовую медицинскую маску, решил надеть очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.
На это сам мэр отреагировал с улыбкой.
Ранее главный внештатный инфекционист РФ Владимир Чуланов сообщил, что необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.
После этого в российских вузах ввели обязательный масочный режим.
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