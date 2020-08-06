 

Мэр Барнаула попытался надеть маску на глаза

06.08.2020, 8:08, Новости дня

Мэр Барнаула Владислав Франк попытался надеть на глаза медицинскую маску вместо очков.

Соответствующее видео опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Выступая перед коллегами по теме капремонта, Франк, держа в руках одноразовую медицинскую маску, решил надеть очки, но в задумчивости не заметил, что у него в руках. В итоге он почти натянул маску на глаза.

На это сам мэр отреагировал с улыбкой.

Ранее главный внештатный инфекционист РФ Владимир Чуланов сообщил, что необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

После этого в российских вузах ввели обязательный масочный режим.





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