 

Американскую военную базу атаковали в Сирии

06.08.2020, 8:08, Новости дня

Незаконная военная база США в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному обстрелу, информирует местная газета Al-Watan.

Кто именно атаковал базу, расположенную в городе аш-Шаддади, пока неизвестно, передает РИА «Новости».

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. Так, в апреле американский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков. В Пентагоне эту информацию отрицают.





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