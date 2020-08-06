 

В избиении украинской модели в Турции заподозрили ее бойфренда

06.08.2020, 8:08, Новости дня

Украинскую модель Дарья Кирилюк, пожаловавшуюся на нападение охранников на турецком пляже, мог избить ее молодой человек, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.

Молодой человек Кирилюк, уроженец Турции с американским гражданством Баран Гюнеш, якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран, пишет издание «Страна.ua».

По словам источника, девушка в день инцидента действительно вступила в конфликт с гостями пляжного клуба Момо, завязалась потасовка. Охранники клуба, разнимавшие дерущихся, несколько раз ударили Кирилюк и выставили ее из помещения, сообщил источник в турецкой полиции.

«Но затем потасовка продолжилась уже на улице, модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала, и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба», – рассказал источник.

Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме на Эгейском море. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения. Также появилось видео драки в Турции с участием украинской модели.





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