Мнение: В Белоруссии Россия поставит на победителя

06.08.2020, 7:48, Разное

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала воззвание к Берлину с просьбой как-то повлиять на Лукашенко. Сам Батька тоже нашел себе союзника за рубежом − в такового стремительно превращается его киевский коллега Зеленский. Но кого из основных кандидатов поддержит Москва? Это зависит от дальнейших событий, которые будут разворачиваться стремительно и опасно.

Карьерный взлет от простой домохозяйки до суперзвезды белорусской политики Светлана Тихановская осуществила менее чем за месяц. Но, несмотря на смену статуса, по-прежнему не имеет никакого значения то, что лично она думает об отношениях с Россией или Германией и какой видит родную Белоруссию.

Тихановская – это таран, сугубо технический кандидат, воплощенный Антилукашенко, вокруг фигуры которого объединили ресурсы все те, кого перестал устраивать нынешний президент. Если представить, что она победит на выборах, максимум через полгода состоятся новые – с широким допуском кандидатов. Такова суть соглашения Тихановской с людьми, у которых есть кадровые, организационные, административные и финансовые ресурсы, то есть все то, чего нет у нее самой.

Ее допустили до выборов сугубо потому, что Батька – идейный сексист и искренне не верил в то, будто женщина способно составить ему конкуренцию. Но многотысячные митинги в поддержку прежде никому не известной Тихановкой доказывают – он ошибся. Дело тут не в гендере, не в фамилии и не в заслугах, а в том, что единственный кандидат, с которым сейчас конкурирует Лукашенко, это «кто-угодно-только-не-батька». И это очень популярный кандидат, чисто случайно воплотившийся именно в Тихановской.

Однако сценарий ее победы на выборах представляется наименее вероятным из всех. По той простой причине, что президентские выборы в Белоруссии в привычном всем смысле уже давно не проводятся, если конкретнее, на них не ведется подсчет голосов – аналоги наших УИК выдают заранее утвержденный результат. На это прямо указывает то, что официальные цифры результата противоречат законам статистики, включая знаменитое распределение Гаусса.

Лукашенко сам заявлял о том, что результаты оппозиционных кандидатов увеличивали по его просьбе, чтоб они не смотрелись совсем уж жалкими. Скорее всего, это не просто издевка: в ряде случаев он действительно получал даже больше голосов, чем ему в итоге приписывали, просто продление персонального мандата Батьки на володение белорусскими землями слишком серьезное дело, чтобы доверять его народу и математике.

До недавних пор это почти всех в Белоруссии устраивало, но теперь не устраивает слишком многих. Со своей стороны, Батька не собирается отказываться от власти ни под каким видом, поэтому дальнейшее развитие событий в республике с высокой степенью вероятности будет выглядеть так.

В ночь на понедельник, 10 августа, опубликуют официальные данные, свидетельствующие о победе Лукашенко в первом туре. Часть белорусов этим данным не поверит, люди выйдут на площади и начнут перекрывать улицы. Речь будет идти о десятках тысяч человек, и в республике начнется то, что мы обычно называем майданом, но с той разницей, что Лукашенко сделает ставку на силовое подавление протестов.

На этом определенность заканчивается – будущее туманно. Нельзя сказать, сколь долго все этот может продлиться, чьей победой закончится – Лукашенко или Антилукашенко, и как будет выглядеть победа в том случае, если действующий президент все-таки потеряет власть. Угрозу для него представляют не столько уличные толпы, сколько потеря контроля за ситуацией и возможный мятеж со стороны элиты, включая силовиков.

Россия, с точки зрения национальных интересов которой белорусские события имеют огромную значимость, в этой схватке поддержит победителя – не Лукашенко и не Антилукашенко, а именно того, чья возьмет.

Так сказать, пойдет по «армянскому», а не по «украинскому» сценарию.

В пользу этого однозначно свидетельствует скандал с арестом тех, кого белорусская пропаганда называет «вагнеровцами». То есть 33 граждан России, которых обвиняют чуть ли не в попытке государственного переворота и грозятся выдать Киеву. Комментируя эту ситуацию и предшествовавшие ей события, Лукашенко фактически открытым текстом описал, с кем именно планирует сражаться на майдане – с российскими наемниками, которые на деньги Газпрома пытаются скинуть законную белорусскую власть.

Такое поведение президента Белоруссии объяснимо только в том случае, если в рамках недавней серии переговоров с российским руководством он так и не получил гарантий однозначной поддержки в его неизбежном конфликте с улицей. То есть в РФ отказались заранее признавать те «результаты выборов», которые будут опубликованы в ночь на понедельник. Это связано не с местью Батьке за многомесячные антироссийские эскапады, а с отсутствием уверенности в том, что пока еще действующий президент сможет выбраться из того кризиса, в который сам же себя загнал.

Лукашенко осознает, что отсутствие таких гарантий ухудшает его и без того шаткое положение. В случае попытки подавления неизбежных теперь уже протестов, Запад вернет ему прежний статус диктатора и откажется признавать законным главой государства. Если так же до поры до времени будет поступать Россия, желающих протянуть руку утопающему Батьке может не найтись в принципе, что означает для него полную международную изоляцию.

Нынешние действия Батьки – отчаянная попытка этой изоляции избежать. Но уже не на российском направлении, а на западном. Когда белорусский майдан начнется, Лукашенко будет продавать Вашингтону, Берлину, Брюсселю и Лондону ту версию событий, по которой он оберегает независимость Белоруссии от российских интервентов. Собственно, он продает эту версию уже сейчас, заранее, а «верить» ей или нет на Западе решат позднее, по ходу пьесы.

В большинстве случаев, в упомянутых столицах сидят не круглые идиоты, готовые вот так запросто проглотить сказку, по которой белорусскую «незалежность», воплощенную в Лукашенко, пытаются уничтожить московские «зеленые человечки»: против этого однозначно свидетельствует и репутация Батьки на Западе, и характер происходящих в республике событий, и то, что Тихановскую невозможно ассоциировать с Кремлем. Однако циников там достаточно, чтобы «поверить» Лукашенко в том случае, если это покажется выгодным.

Сценарий, по которому против РФ вводят санкции за попытку свергнуть Лукашенко и оккупировать Белоруссию, отнюдь не парадоксален и не фантастичен. Батьке, несмотря на все его ошибки последних лет, невозможно отказать в политической хитрости и чутье. Он прекрасно понимает и то, что для западных элит несколько противоестественно поверить на слово «последнему диктатору Европы» и простить ему подавление протестов. Зато для них удобно и привычно поверить на слово властям Украины – соседям Белоруссии и признанным специалистам по «российской оккупации».

О том, что Лукашенко может получить поддержку от Киева и намеренно его добивается, свидетельствуют его переговоры с президентом Владимиром Зеленским о судьбе арестованных «вагнеровцев». По словам украинского журналиста Гордона, которому Лукашенко дал интервью, белорусский лидер уже пообещал дать «зеленый свет» на «экстрадицию преступников».

Гордон – знаковая фигура наиболее отвязной антироссийской пропаганды. О Лукашенко он теперь отзывается так: «символ эпохи», «часть истории», «крепкое рукопожатие». Такое впечатление, что до объявления о создании белорусско-украинского альянса против Москвы осталось совсем недолго.

Главная проблема в том, что даже если история в итоге пойдет по такому сценарию, суть национальных интересов РФ по отношению к Белоруссии это не изменит, так что Москве все равно придется вести дела с Лукашенко в том случае, если победит именно он. И он это явно понимает, поэтому и играет столь нагло.

Не факт, что он понимает другое. То, что он рискует переоценить свои силы и в дни кризиса закончить свой политический путь совсем плохо, например, от удара табакеркой в висок, нанесенного кем-то из ближайшего окружения. Такое убийство можно будет потом повесить на «диверсантов из ГРУ», что устроит очень и очень многих – самих убийц, Запад, Киев, махину антироссийской пропаганды, практически всю белорусскую оппозицию и всех в руководстве республики, кто уверен, что Лукашенко слишком далеко зашел.

Не устроит это только Россию и, разумеется, самого Лукашенко.