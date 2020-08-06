Старший сын Александра Плющенко оказался экстремальным спортсменом

06.08.2020, 7:30, Разное

Российский фигурист Александр Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотоснимок старшего сына, увлекающегося экстремальными видами спорта. Подписчики супруга Яны Рудковской удивились, что кроме Александра Плющенко у него есть еще один ребенок.

Фотографиями своего второго сына фигурист делится гораздо чаще, поэтому о существовании старшего ребенка, появившегося в браке со спортсменкой Марией Ермак, многие поклонники Александра Плющенко даже не подозревали. Недавно спортсмен продемонстрировал фотографию Егора Ермака, облаченного в экипировку мотоциклиста.

По словам Александра Плющенко, Егор Ермак хоть и любит спорт, но не пошел по стопам отца, поскольку не увлекается фигурным катанием или хоккеем. Предпочтение он отдает восточным единоборствам и экстремальным видам спорта. Со своим братом Егор Ермак неплохо ладит, а этим летом он вместе с отцом и его второй семьей отдыхал на Мальдивах.