 

Старший сын Александра Плющенко оказался экстремальным спортсменом

06.08.2020, 7:30, Разное

Российский фигурист Александр Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотоснимок старшего сына, увлекающегося экстремальными видами спорта. Подписчики супруга Яны Рудковской удивились, что кроме Александра Плющенко у него есть еще один ребенок.
Фотографиями своего второго сына фигурист делится гораздо чаще, поэтому о существовании старшего ребенка, появившегося в браке со спортсменкой Марией Ермак, многие поклонники Александра Плющенко даже не подозревали. Недавно спортсмен продемонстрировал фотографию Егора Ермака, облаченного в экипировку мотоциклиста.

По словам Александра Плющенко, Егор Ермак хоть и любит спорт, но не пошел по стопам отца, поскольку не увлекается фигурным катанием или хоккеем. Предпочтение он отдает восточным единоборствам и экстремальным видам спорта. Со своим братом Егор Ермак неплохо ладит, а этим летом он вместе с отцом и его второй семьей отдыхал на Мальдивах.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Александр Невский о кинорынке в Каннах, переносе “Золотого глобуса” и тренировках в горах Калифорнии

22.07 / Лукашенко призвал народ сохранить независимость “клочка земли”

08.07 / Оксана Самойлова прокомментировала воссоединение с Джиганом

21.07 / Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

29.07 / Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

20.07 / Литвинова обнародовала фотографию возлюбленного дочери

29.07 / В Ульяновской области мужчина зарезал брата после застолья

27.07 / Российский подросток прикурил от свечи в храме на камеру

11.07 / Мнение: Жить не по лжи в Твери!

17.07 / 7 самых интересных фильмов Beat Film Festival: о том, как звучит Барбра Стрейзанд, чего боится Трумен Капотэ и чем так примечателен Бэнкси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска