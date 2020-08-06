Предложено разрешить делать бесплатные прививки по ОМС в частных клиниках

06.08.2020, 6:53, Новости дня

Россияне с 1 января 2021 года могут получить право на бесплатные профилактические прививки в частных клиниках, следует из внесенной в Госдуму поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время все права и обязанности по реализации государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней возложены исключительно на организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. В этой связи, уточняют авторы законопроекта, лекарственные препараты и денежные средства для проведения профилактических прививок направляются только в государственные клиники, хотя «фактически медицинскую помощь и медицинские услуги граждане получают в медицинских организациях любой организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы ОМС». Для решения данной проблемы местные органы власти пытаются обязать проводить профилактические прививки все медицинские учреждения, в том числе частные клиники, говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

Предлагаемый законопроект вносит изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и дает гражданам право на бесплатные профилактические прививки в медицинских организациях любой предусмотренной законодательством РФ организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Кроме того, на федеральные и региональные органы исполнительной власти накладывается обязанность обеспечивать медицинские организаций всех форм собственности иммунобиологическими лекарственными препаратами в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Автором поправки выступила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года», – говорится в тексте поправки ко второму чтению законопроекта.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

Напомним, в конце июля президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации людей от гриппа. В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придет грипп, от которого россияне прежде не прививались.



