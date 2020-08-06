 

СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

06.08.2020, 6:43, Разное

Ранее Дмитрий Исхаков прокомментировал просочившиеся в Сеть кадры, на которых он запечатлен в компании женщины во время прогулки. Муж Полины Гагариной не стал опровергать доводы журналистов, но в шутку посетовал, что теперь не может зарегистрироваться на сайтах для знакомств, потому что его тут же рассекретят. “Как же мне строить личную жизнь?”, – задался вопросом мужчина.

Подробности не заставили себя долго ждать. Оказывается, возможная пассия Дмитрия – учредитель известного коммерческого банка и предприниматель. Скорее всего, женщина имеет хороший доход и зарабатывает гораздо больше Исхакова.

Если выяснится, что она на самом деле является возлюбленной фотографа, то можно сделать вывод: Дмитрий наступает на те же грабли. Полина тоже зарабатывала больше него. Об этом ранее говорила сама певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 4:47 PDT

Напомним, о предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала в конце весны. Правда, супруги до сих пор не подали заявление в суд. Есть предположение, что певица и фотограф хотят в досудебном порядке решить некоторые вопросы.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Мнение: Конец мечтам о форте Трамп

20.07 / Мнение: Как я «шатал режим»…

05.08 / «Как я могу признать себя виновным, если ничего не помню»

01.08 / Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным

31.07 / Актер из “Приключений Электроника” Владимир Торсуев женился в пятый раз

14.07 / Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой

07.07 / Советника главы “Роскосмоса” подозревают в госизмене

26.07 / «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять»

30.06 / Дана Борисова назвала имена российских знаменитостей, страдающих от зависимости

17.07 / Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска