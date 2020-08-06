СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

06.08.2020, 6:43, Разное

Ранее Дмитрий Исхаков прокомментировал просочившиеся в Сеть кадры, на которых он запечатлен в компании женщины во время прогулки. Муж Полины Гагариной не стал опровергать доводы журналистов, но в шутку посетовал, что теперь не может зарегистрироваться на сайтах для знакомств, потому что его тут же рассекретят. “Как же мне строить личную жизнь?”, – задался вопросом мужчина.

Подробности не заставили себя долго ждать. Оказывается, возможная пассия Дмитрия – учредитель известного коммерческого банка и предприниматель. Скорее всего, женщина имеет хороший доход и зарабатывает гораздо больше Исхакова.

Если выяснится, что она на самом деле является возлюбленной фотографа, то можно сделать вывод: Дмитрий наступает на те же грабли. Полина тоже зарабатывала больше него. Об этом ранее говорила сама певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 4:47 PDT

Напомним, о предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала в конце весны. Правда, супруги до сих пор не подали заявление в суд. Есть предположение, что певица и фотограф хотят в досудебном порядке решить некоторые вопросы.