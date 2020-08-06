Муцениеце рассказала о новом этапе в жизни семилетнего сына

06.08.2020, 6:43, Разное

Артистка не уточнила, в какое именно учебное заведение пойдет наследник. В среду, 5 августа, актриса отвезла ребенка в учреждение, чтобы познакомиться с будущим классом. До этого Тимофей уже ходил в школу, но это было “не по-настоящему” – парень посещал подготовительный класс.

Стоит отметить, что после развода Агата Муцениеце и Павел Прилучный договорились, что сын, а затем и дочь будут ходить в учебное заведение недалеко от квартиры актрисы. Так ей будет удобнее отвозить детей и следить за их успеваемостью. “Новый этап в жизни!” – радостно сообщила звезда подписчикам.

Недавно Агата Муцениеце заявила, что бывший муж до сих пор признается ей в любви. Правда, она не верит в его искренность, так как считает, что за семью нужно бороться, а в их случае все пошло прахом. Гостья актрисы в эфире шоу “Честный развод” Виктория Райдос отметила, что не стоит принимать слова Павла Прилучного всерьез. Скорее всего, он говорит ей о любви на автомате, как матери своих детей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Дек 2018 в 11:59 PST

Напомним, официально пара расторгла брак 15 июня. Расставание сопровождалось громким скандалом: актриса заявила, что супруг поднимал на нее руку. Следом стало известно, что у артиста уже новый роман. Его избранницей оказалась звезда “Папиных дочек” Мирослава Карпович.