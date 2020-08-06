Удивительный недуг за два года превратил молодую китаянку в «бочонок»

06.08.2020, 6:43, Разное

У жительницы Китая начал быстро увеличиваться живот и процесс никак не останавливается. За два года он стал таким большим, что женщина стала похожа на большой бочонок.

Общий вес этой еще молодой женщины сейчас равен 54 кг, при этом 20 кг из них приходится на огромный живот.

Еще два года назад 36-летняя Хуан Госянь, проживающая в деревне китайской провинции Гуйчжоу, ничем не выделялась среди своих соседок – таких же худых и низкорослых сельских жительниц. Но потом с ее животом что-то случилось и он начал бесконтрольно увеличиваться.

Госянь пыталась ходить по врачам, в том числе она проходила УЗИ. У нее нашли цирроз печени, скопление жидкости в брюшной полости и опухоль яичника. Однако ни один из этих неприятных недугов не являлся реальным виновником огромного живота.

В одной из больниц Госянь сделали операцию по удалению жидкости из брюшной полости, но жидкость снова стала накапливаться там, едва женщина вышла из больницы.

По предположению одного из медиков, у Госянь редкая доброкачественная опухоль, но для подтверждения ей надо было бы пройти куда более тщательное и дорогое обследование.

Сейчас живот женщины настолько сильно увеличился, что она с трудом может ходить и ей даже стало сложно спать по ночам. При этом у нее двое малолетних детей, которых надо кормить и присматривать.

У Госянь нет денег для того, чтобы поехать в город и пройти лечение в хорошей больнице, поэтому сейчас она просит общественность помочь ей. Всего на поездку, обследование и новую операцию ей надо собрать сумму, равную 4300 долларов.

Когда живот только начал увеличиваться, он сильно болел и врач выписал Госянь болеутоляющее. Сейчас боли прошли, но живот продолжает расти. Люди, которые не знают о болезни Госянь, часто принимают ее за беременную двойней или тройней.

Муж Госянь работает далеко в городе и приезжает домой лишь на выходные, поэтому сейчас основная работа по дому легла на 10-летнего сына Госянь. Также Госянь регулярно помогают ее престарелые родители.