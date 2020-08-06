Прописанный в Новосибирске Жерар Депардье обвинен в попытке изнасилования

06.08.2020, 6:30, Разное

Прокуратура намерена пересмотреть уголовное дело прописанного в Новосибирске французского актера Жерара Депардье. В 2018 году его обвиняли в изнасиловании 20-летней девушки, но из-за отсутствия улик дело было закрыто.

Сексуальный скандал произошел в 2018 году. Одна из актрис, принимавшая участие в репетиции театральной сцены, обвинила Жерара Депардье в попытке изнасилования. Правоохранительные органы начали проверку по этому делу, но из-за нехватки улик его решили закрыть. Однако недавно скандал разгорелся с новой силой.

Стоит отметить, что прописку в Новосибирске актер получил в 2018 году. Там Жерар Депардье зарегистрировал свою компанию. Также он работает над созданием фильма, посвященного Новосибирску. В съемках принимает участие «Первый канал».