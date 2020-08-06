 

Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники

06.08.2020, 6:23, Разное

В начале августа были возобновлены авиасообщения между Россией и Турцией. Через некоторое время на курортах Средиземного моря участились случаи заражения коронавирусом. Но нагрянувшие туристы, вероятно, в этом не виноваты. Как заявили местные власти, причиной массового заражения стало празднование Курбан-байрама.

Александр Мясников призвал людей избавиться от страха перед коронавирусом, ведь COVID-19 будет существовать всегда. По мнению специалиста, народ должны волновать лишь тяжелые случаи заражения. “Я не вижу поводов для паники”, – сказал врач.

Эксперт подчеркнул, что главным спасением от COVID-19 станет вакцина, которая, вероятно, уже совсем скоро будет доступна для людей. Однако народ не перестанет заражаться и болеть. Мясников считает, что каждый вправе решать сам – лететь ему за границу или же провести время дома.

Напомним, недавно стало известно о созданной российскими учеными вакцине против коронавируса. Сейчас продолжаются исследования препарата. Кстати, он будет недоступен для некоторой группы людей. Кого пока не станут прививать, ранее сообщали “Дни.ру”.





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