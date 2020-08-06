 

Садальский: Театр “Современник” умер

06.08.2020, 6:23, Разное

По мнению
Станислав Садальского, театр “Современник” изменился после смерти художественного руководителя учреждения Галины Волчек. Достойной замены так и не появилось, поэтому артисты стали между собой ссориться. По той же причине у “Современника” множество проблем.

Садальский отметил, что театр рождается, живет и угасает, словно человек. “Современник” умер с уходом Галины Борисовны”, – считает актер. Он не может предположить, какое будущее ждет театр. Однако артист не исключает, что учреждение когда-нибудь заживет хорошо, по-новому.

Станислав Юрьевич также рассказал, что много лет назад в театре произошел весьма интересный случай. Тогда актеры собирались на гастроли в Швецию, там должны были показывать спектакль “Доктор Штокман”.

Волчек предпочла, чтобы за границу отправился Валентин Гафт, который не имел отношения к постановке. КГБ же запретило артисту покидать страну. Из-за этого коллектив театра отказался лететь в Стокгольм.

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Публикация от Стас Садальский️&#55356;&#57260; (@stassadal) 5 Авг 2020 в 5:30 PDT

Напомним, в театре “Современник” произошел скандал после ухода Сергея Гармаша. Актер покинул его из-за конфликта с новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым.





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