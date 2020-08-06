Ради Азизы Караченцов был готов бросить свою жену

06.08.2020, 6:09, Разное

Певица Азиза призналась, что между ней и актером Николаем Караченцовым существовали тайные романтические отношения. Артист был готов бросить семью ради нее, но мама исполнительницы была категорически против такого союза.

По словам Азизы, встречаться с Николаем Караченцовым она начала в конце 90-х годов. Роман, о котором была в курсе Людмила Поргина, оказался настолько крепким, что актер намеревался развестись со своей супругой. Однако отношения им пришлось прервать, поскольку на этом настояла мать певицы.

Она заявила Азизе, что на чужом горе семью построить ей не удастся, поэтому запретила исполнительнице разрушать чужую семью. Стоит отметить, что Азиза недавно стала фигурантом громкого скандала после обвинения Игоря Талькова в том, что тот хотел отвезти ее к «криминальному авторитету» для интимной близости.