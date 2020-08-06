В Беларуси сообщили о массовых задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках

06.08.2020, 6:05, Новости дня

В Беларуси 5 августа завершается второй день досрочного голосования на президентских выборах. На избирательных участках милиция массово задерживает независимых наблюдателей за то, что они якобы препятствуют работе комиссий. Об этом сказано в отчете кампании “Правозащитники за свободные выборы”.

В Минске задержали наблюдателя Инну Дабратвор.

“Без объяснения причин ей не разрешили войти в помещение школы, где находился избирательный участок, где она была аккредитована наблюдателем. Когда она возмутилась, к ней вызвали милицию якобы за вмешательство в работу комиссии. Сотрудники милиции доставили ее в Заводской РОВД для составления протокола”, – сказано в отчете.

Сотрудники милиции в Минске задержали наблюдателя Наталью Манковскую с 35-го избирательного участка Московского района.

“Ее доставили в Московское РОВД на “профилактическую беседу”. Через некоторое время наблюдатель был отпущен без отчета”, – сообщили в кампании.

В Бобруйске наблюдателю Владимиру Михалапу дали 10 суток административного ареста.

В отчете сказано, что несколько наблюдателей задержали в Витебске, Смолевичах, Гомеле, Солигорске, Могилеве и Узде.

Наблюдателям также не дают войти в здания, где расположены избирательные участки, говорится в видеоотчете кампании “Право выбора – 2020”. Тем 42 наблюдателям от “Права выбора”, кому удалось попасть на участки 4 августа, препятствовали и выносили предупреждения без каких-либо оснований.

По информации кампании, в первый день досрочного голосования, 4 августа, были задержаны как минимум трое наблюдателей. В Минске милиция задержала наблюдателей Ивана Дубовика и Олега Гиргенсона. В отношении Андрея Застрелова из Могилева, представляющего инициативу “Честные люди”, полиция проводит расследование по заявлению председателя участковой комиссии о “препятствовании работе комиссии”.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.