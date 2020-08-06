Мнение: В моем дыхании – смерть. Новая ковидная мораль

06.08.2020, 5:42, Разное

Чем менее опасным на деле предстает коронавирус, тем больше вокруг него накручивается средствами массовой информации и органами власти разных стран – и становится уже окончательно ясно, что дело не в биологии: вирус может вообще никого не убивать – из него все равно сделают лом, которым постараются сломать самые основы современного общества. В этом есть неожиданное сходство ковида с «вирусом» в другом, даже более привычном массе юзеров смысле – с компьютерным вирусом. Ковид, похоже, точно так же запущен, чтобы взломать систему человеческих отношений с совершенно неожиданной стороны.

Буквально на наших глазах рождается новая мораль – поскольку людям по всей планете предъявляют абсолютно новые вызовы. Самое острое на сегодня – то, что касается так называемых «средств защиты», прежде всего масок. В этой сфере Россия даже не в первых рядах – безумие в западных странах, например, в той же Италии, будет, пожалуй, еще и покруче. Людей принуждают к ношению масок поистине адскими штрафами – Мальгин рапортует, что они уже в Италии доходят до 1000 евро.

Но речь даже не о штрафах – речь об обосновании. Оно весьма оригинально: нам разъяснили, что дело тут даже не в обеспечении собственной безопасности «носителя». Дело, оказывается, в том, что любой человек обязан надеть маску (а также перчатки и противочумный костюм), чтобы не заразить другого! Именно на этом строится МОРАЛЬНОЕ обоснование необходимости ношения СИЗ – «вы же не хотите заразить других?!»

И бесполезно в данном случае пытаться отбить свое право на «босое лицо», апеллируя к тому, что «я ничем не болею»; нет, – скажут вам, – вы вполне можете болеть, и сильно болеть, просто… бесимптомно. Другими словами – ваше самочувствие ничего не значит, отсутствие симптомов – тоже ничего не значит. Вы ОПАСНЫ! И поэтому должны быть в маске.

Это очень интересный поворот сюжета. По сути, впервые в новейшее время это высказано настолько прямо и откровенно, причем – с самых высоких и официальных (официальнее некуда!) амвонов: самые солидные СМИ, самые авторитетные начальники, руководители государств и ведущих международных организаций: все вы, каждый из вас – опасны, поражены чем-то ЧУЖИМ. Людям, каждому простому обывателю говорят без обиняков: чувак, пойми – само твое существование представляет проблему для всех остальных сограждан. Равно как и наоборот: само существование других людей – прямая угроза для ТЕБЯ, потому что все они могут быть заражены.

Задумаемся: невидимая, неосязаемая, но неотвратимая угроза, невидимое ЗЛО, которое как будто есть в каждом (хотя мало кто его ощущает) – на что это похоже? Вроде мы что-то подобное уже слышали?!

Конечно. Это же ключевая христианская доктрина – первородный грех! Проклятие, так сказать, рода человеческого. Согласно отцам церкви, от него не свободны даже новорожденные. Человек рождается уже порочным, семена Зла заложены в нем изначально.

На протяжении последнего столетия человечество вроде бы достаточно быстро и мощно секуляризировалось, отступало от кондового христианства – но вот поди ж ты: новая ковидная мораль триумфально возвращает эти, казалось бы, давно устаревшие и надоевшие всем концепции!

Современным людям, думать забывшим о всяких там первородных грехах, вдруг приходится опять нести это древнее убеждение – «виноват без вины». Не заражался – но заразен, не болею – но могу убить: в моем дыхании – смерть. Бойся меня!

В этом смысле ковид-мораль является неким дальнейшим развитием СПИД-морали: предыдущее потрясение, вызванное СПИДом (также широко поддержанным всемирным страхом, стимулируемым через СМИ), заставило людей отшатнуться от секса, поставило под вопрос сам секс как очень опасное и «небогоугодное» занятие; для секса, как выяснилось, теперь необходимы СИЗы, поскольку каждый партнер несет в себе сексуальное ЗЛО (не чувствуя его и не имея никаких внешних признаков ЗЛА).

Ковид-мораль идет дальше – она стигматизирует уже не только сексуальный, а вообще любой контакт меж людьми. Точнее – любой контакт без СИЗ. Новый человек в новой «нормальности» (как это уже обозначил какой-то политический деятель) – это уже не «голый человек на голой земле»; нет, это человек на голой земле, одетый как минимум в четыре предмета: медицинскую маску, перчатки и презерватив. Причем все это он носит не для того, чтобы защитить себя – нет, он все это надел, чтобы защитить других от себя самого. И вот только такого – человека, на которого со всех сторон поставлены ЗАГЛУШКИ – новый мир готов признать «нормальным».

Можно, глядя на этого «нового человека», сделать и еще один мысленный шаг, уже в сторону от христианства, задав себе вопрос: а какое направление общественно-политической мысли выражает вот такая «масочная» модель человека? Ответ очевиден: конечно, это ЛЕВОЕ мировоззрение. Левизна выражается на практике массой разных учений, от краснокхмерского коммунизма до шведского социализма, но ее суть всегда неизменна: это недоверие, презрение и ненависть к человеку «как он есть», к человеку СЕЙЧАС. Для любого левого, если копнуть, «просто» человек – это то самое, раннехристианское «порождение Ехидны», нечто изначально злое, тупое, жестокое, то, что следует «преодолеть», «перевоспитать» – в общем, сделать из него «другого, нового Человека», «Человека Будущего».

Именно поэтому все левые учения так или иначе сводятся к переделке «старых людей» в «новых», что предполагает, естественно, постоянное насилие и постоянный надзор над «старыми людьми», чтобы они не начали, в силу своей порченой природы, заниматься всякой, с точки зрения левого, гадостью.

Собственно, а что еще может быть в основе отношения к человеку, обряжаемого в СИЗ? Конечно, обоснования, как всегда у левых, самые благостные, гуманистические и пафосные, но в основе – ненависть к человеческому существу как таковому: маску на лицо, чтобы не видеть его рожу и не чувствовать зловонное дыхание; перчатки на руки – чтобы спрятать его мерзкие когти; презерватив – непременно, ведь эта мерзость еще и хочет размножаться!!

Ну и на шею – цифровой ошейник, то, что равно требует ковидная мораль и левое нутро любого прогрессиста: ведь люди в массе, эти порождения ехидны, все время норовят сделать что-то гадкое, за ними, конечно же, нужен глаз да глаз!

Вывод, таким образом, прост: новая ковидная мораль – это старое христианство и еще более старая извечная левизна, которая в древние времена носила еще одежды «государственности». Поскольку леваки – то есть сторонники власти сверхкорпораций и сверхгосударств – давят по всему миру, они не могли не воспользоваться ковидом, чтобы рывком утвердить свое господство.

Что может противостоять этому напору левизны? Только одно – принципиально другой подход к пониманию человека. Убеждение, что человек сам по себе, если его очистить от поводков, цепей и следящих камер – хорош, и что он может сам о себе (и о близких) позаботиться.

Но правым сейчас тяжело. Увидев в толпе человека без маски, они завизжат: «Смотрите, смотрите на него! Он убийца, он хочет убить всех людей! Он безответственный, он ненавидит нас всех, он плюет на Общество и на Государство, ату его!» Самое глупое, что может сделать Человек Без Маски – это согласиться с воплями (что некоторые делают – в запале и от обиды).

Спокойный ответ должен быть другой: «Я не заразен». Тот, кто ЗНАЕТ это о себе – тот действительно не заразен.

Но это реально очень трудно говорить в лицо беснующейся толпе: «Во мне нет зла».

Толпа может и убить – она напугана. На это, собственно, весь расчет левых – и левые пока побеждают.