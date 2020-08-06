Госдеп США объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации

06.08.2020, 5:16, Новости дня

Соединенные Штаты считают Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды, говорится в специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».

«Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). РФ в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой», – приводит выдержку из текста доклада ТАСС.

В Госдепартаменте заверили, что «ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов». По мнению Госдепа, центральной частью этих усилий является «разоблачение методов России», при этом «правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде».

По версии авторов доклада, «российская экосистема» якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. При этом, по мнению Госдепартамента, власти РФ ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

«Они [российские власти] вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве», – утверждается в тексте документа.

Напомним, 30 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой».

Ранее американские Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии. В частности, Кремль счел абсурдными обвинения в дезинформации по ситуации с коронавирусом в ЕС.