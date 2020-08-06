 

“Попал под репрессии”. Кива высказался по поводу ареста одесского блогера Домбровского

06.08.2020, 4:55, Новости дня

Одесский блогер Стас Домбровский, которого суд взял под стражу по подозрению в хулиганстве, “попал под репрессионную машину государственной власти”. Такое мнение нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива высказал в Facebook 1 июля. 

Политик считает, что с Домбровским “свели счеты”. Он пообещал “выйти в защиту” блогера. Кива считает, что “просто обязан” протянуть руку помощи Домбровскому.

Заседание Приморского районного суда Одессы, на котором Домбровскому избрали меру пресечения, состоялось 31 июля. По версии следствия, он вместе с другим мужчиной, “действуя с особой дерзостью, грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание”. 

Блогер на заседании заявил, что дело против него сфабриковано, и услышав приговор, порезал себе горло. Он говорит, что вступился за друга, на которого напало около 10 человек, пишет Odessa Online.  

Субботнее. О Домбровском из Одессы!

Posted by Илья Кива on Laupäev, 1. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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