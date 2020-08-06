Стала известна дата начала работ по пуску Белорусской АЭС

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06.08.2020, 4:48, Новости дня

Начало загрузки ядерного топлива в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС запланировано на пятницу, таким образом начнется этап физического пуска энергоблока, сообщил осведомленный источник.

Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки. Затем, после ряда операций, последует собственно физический пуск – начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться, передает РИА «Новости».

Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоят опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным выходом на проектную мощность.

В конце июня посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко назвал предполагаемый срок загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС. В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).





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