Мнение: Next War: Korea. Освободительный поход

06.08.2020, 4:35, Разное

Next War: Korea. Освободительный поход

С интересом провел день в Next War Korea, процессе реализации планов КНДР по взятию Сеула в результате превентивной войны против южнокорейских и американских империалистов по актуальному штатному расписаний корейских армий на 2019 год.

Несмотря на упорное сопротивление под Сеулом и гибель в окружении одного мех.корпуса КНДР, большая часть группировки империалистов под Сеулом была разгромлена через 2 недели после начала освободительного подхода, а город освобожден после напряженных боев и капитуляции остатков гарнизона.

Товарищ Ким Чен Ын доволен.

Очень затягивающее развлечение.

И полезное – после этого сценария ясно видно, какое огромное значение в случае войны Севера и Юга играет город Ыйджонбу и так называемый "коридор Ыйджонбу́" прорыв через который позволяет не только развивать обходящее наступление на Сеул, но и поддержать успешное наступление войск на Восточном побережье Кореи, реализуя преимущество в численности северо-корейской армии.

Также варгейм отлично иллюстрирует все трудности, связанные с рельефом метсности, эшелонированными укреплениями, подземными тоннелеями и прочими препятствиями на пути северо-корейских освободителей.

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