Мнение: Канал КР (канал Рощина). Рестарт!

06.08.2020, 4:31, Разное

По многочисленным, так сказать, просьбам читателей, решил возобновить свой канал на Ютубе. Сегодня – шуточная проба. Дальше там будем, как здесь – говорить обо всем и, по всей видимости, не с вами, дорогие друзья (я знаю, что большинство читателей ЖЖ терпеть не могут смотреть видео – собственно, поэтому они и в ЖЖ). Но что делать – надо расширять аудиторию! Тем более, когда во мне пропадают такие могучие способности чтеца-декламатора.

Так что – милости просим на канал КР – так он теперь будет называться. Коротко и звучно, только к КР – будут добавляться тематические уточнения – КР-книги, КР-стихи, КР-политика, КР-психология… Словом, все как здесь – жаль, что не для вас.