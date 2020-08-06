Мнение: Зеленский с Лукашенко троллят Кремль?

06.08.2020, 4:18, Разное

Зеленский позвонил Лукашенко. И передать Украине задержанных под Минском россиян.

Так и сказал президент Украины: «Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами».

Лукашенко пообещал, что правоохранительные органы Беларуси будут «сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений».

Мне вот интересно, вдруг, Лукашенко реально передаст Украине задержанных россиян. Пусть даже не всех, а хотя бы несколько человек, по которым есть неопровержимые доказательства их участия в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Это приблизит мир на Донбассе? Потому что россиян, желающих ехать на Донбасс повоевать, думаю, сильно поубавится. Или как?

Или же никто никого никуда не передаст? А Зеленский с Лукашенко просто троллят Кремль?

Фотография отсюда