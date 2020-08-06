VOAэкспресс 5 августа 2020

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06.08.2020, 3:54, Новости дня

Взрыв в Бейруте

СМИ сообщают, что большой запас аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа на складе в порту Бейрута, вероятно, был выгружен там несколько лет назад с грузового судна, которое было изъято у российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми сказал ливанскому телеканалу, что более 2700 тонн аммиачной селитры хранились на складе с тех пор, как взрывоопасное удобрение было изъято с грузового судна в 2014 году.

Премьер-министр Хасан Диаб сказал, что на складе не были обеспечены надлежащие меры безопасности, и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Разговор с адвокатом Ивана Сафронова

Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с адвокатом Сафронова – Иваном Павловым.

Напомним, Сафронов ранее был корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей», входил в кремлевский пул, сопровождая в поездках президента страны, а совсем недавно стал советником главы Роскосмоса. Не так давно его арестовали по подозрению в государственной измене. ФСБ утверждает, что он был завербован чешской разведкой, сам журналист все обвинения в свой адрес отрицает.

Минюст России по Москве обратилось в Адвокатскую палату столицы с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

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