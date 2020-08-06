В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

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06.08.2020, 3:25, Разное

Во вторник агенты Федерального бюро расследований и Федеральной налоговой службы США провели обыски в офисах компании украинского миллиардера Игоря Коломойского в Майами и Кливленде. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски в офисах Optima Management Group прошли в рамках расследования, открытого федеральной прокуратурой штата Огайо более года назад.

По данным CBS, в ходе обыска агенты ФБР конфисковали компьютеры. Никто из сотрудников задержан не был. Официальных данных об этой операции пока нет, так как не обнародован ордер на обыск.

Optima Management со штаб-квартирой в Кливленде является риэлторской компанией, которая связана с Игорем Коломойским. В прошлом году издание Daily Beast сообщало, что ФБР ведет расследование в отношении Коломойского на предмет возможных финансовых преступлений, в том числе отмывания денег. В то время его адвокат Майкл Салливан заявлял Daily Beast, что Коломойский отрицает правонарушения.

Фиона Хилл, экс-советница Белого дома по Европе и России, сказала законодателям в прошлом году, выступая на слушаниях по импичменту, что американские власти «крайне обеспокоены» отношениями Коломойского с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Уильям Тейлор, глава дипмиссии США в Украине, также сказал на слушаниях в Палате представителей, что он несколько раз предупреждал Зеленского, что Коломойский «усиливает свое влияние в Вашем правительстве, что может привести Вас к неудаче».





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