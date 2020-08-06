Мнение: Узаконенное вымогательство

06.08.2020, 3:20, Разное

Вставший на путь сотрудничества с лагерной администрацией Павел Дуров продолжает разоблачать США, которые оказались не демократическим государством.

Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его американские активы не будут проданы американским инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории. Почему остальной мир, включая США, должен позволять китайскому приложению бесплатно посещать свои рынки? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам также следует открыть для них свой рынок – это было бы справедливо.

Однако действия США против TikTok создают опасный прецедент, который в конечном итоге может убить Интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от нее осталось). До саги США и TikTok только автократические страны, такие как Иран, Китай или Россия, были известны тем, что заставляли технологические компании продавать части своего бизнеса инвесторам, имеющим тесные связи с их правительствами. Неудивительно, например, что Uber пришлось продавать свои российские и китайские филиалы местным игрокам.

Я горжусь тем, что, в отличие от Uber, мы в Telegram всегда отклоняли предложения о продаже наших операций в определенных странах. Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram. В обоих письмах выражалась одна и та же идея: «Telegram скоро заблокируется в нашей стране, поэтому единственный вариант – продать нам локальную часть вашего бизнеса». Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию среднего пальца 2011 года : мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram – ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.

Проблема с делом US-TikTok заключается в том, что он узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова. Но теперь, когда Китай начал заменять их в качестве основного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация Трампа), похоже, стали менее восторженными в отношении этих ценностей. Это прискорбно, потому что миллиардам людей на этой планете все еще нравится идея открытого и взаимосвязанного мира.

На прошлой неделе Турция представилакуча законов, ограничивающих компании в социальных сетях. Несколько лет назад США имели бы моральное право критиковать такие усилия, ссылаясь на свободу слова и свободную торговлю как на идеологическую основу своих проблем. Сегодня менее ясно, есть ли у США такое право. Авторитарные лидеры во всем мире уже используют случай TikTok как оправдание в своих попытках вырезать для себя кусок глобального Интернета. Вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать «национальную безопасность» как предлог для раскола международных технологических компаний. По иронии судьбы, именно американские компании, такие как Facebook или Google, скорее всего, потеряют больше всего от последствий.

https://t.me/durov/123 – цинк

Свободный интернет он такой, на секунду зазевался, так сразу подруливают гопники от государства.просят "дать позвонить с мобилы".

Но кто-то до недавнего времени наивно полагал, что США не такие, пока сам не столкнулся с "пацанчиками" из Вашингтона, после чего только и остается вздыхать о разрушенных идеалах, мечтать об абстрактном свободном интернете и надеяться. что если Трампа не изберут, что-то в этих подходах поменяется.

Не поменяется, станет только хуже. Как и весь остальной мир, интернет будет не глобализироваться, стирая границы, а наоборот, фрагментироваться, путем увеличение кол-ва государственных виртуальных стен и систем прямого и непрямого контроля. Но конечно ничего не мешает в стиле Манилова помечтать о свободном интернете. Он безусловно будет. Главное верить.