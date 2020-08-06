Личное: Он не хотел. Они погибли

06.08.2020, 3:05, Разное

4 августа в Бейруте произошёл взрыв, в результате которого десятки людей погибли, тысячи пострадали. Ну, вы в курсе.



Фото: Sky News

Причина взрыва — раздолбайство.



Шесть лет на складе в порту Бейрута хранились 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Шесть долгих лет до взрывчатого вещества никому не было дела, потом кто-то опомнился и решил заварить отверстия, через которые можно залезть на склад и украсть селитру.

Во время сварочных работ произошла детонация.

Какой-то чудак не думал башкой от слова «совсем». Как следствие: гробы, гробы, гробы. Десятки гробов, сотни калек, разрушенный город и порт, что для Ливана — катастрофа: эта страна импортирует всё, своего вообще ничего нет.

31 июля при столкновении микроавтобуса с КАМАЗом в Крыму погибло 9 человек: 8 пассажиров и водитель.

Причина ДТП — раздолбайство.



Фото: КП

Организатор перевозок (кстати, нелегальных) уже имел в прошлом проблемы с законом за нарушение правил. Насколько я поняла, водитель микроавтобуса, в принципе, не имел разрешения на перевозку людей, но, тем не менее, бизнесмен-организатор взял его на работу.

Бизнесмен-раздолбай, не думающий башкой от слова «совсем».

Итог: 9 гробов. Съездили в Крым отдохнуть, твою мать! Про травмы тех, кто выжил, даже не заикаюсь.

В ночь с 26 на 27 июля на алтайской турбазе погибла семья из 4 человек, среди которых — двое детей 16 и 11 лет.



Фото: Соцсети

Приехали в отпуск, заселились в номер, легли спать и не проснулись, отравившись окисью углерода от находящихся в подсобке генераторов.

Причина гибели целой семьи — раздолбайство.

В ту страшную ночь лил ливень. Свет отключился. Включили генератор, который стоял аккурат под номером спящих.

Хозяин турбазы признался, что генераторы «в подсобку он ставил лично». Понадеялся на собственные силы, не изучил вопрос досконально. Результат: 4 гроба в одну ночь.

Жалко ли мне хозяина турбазы, которого, скорее всего, посадят? Да, жалко.

Жалко ли мне владельца автобуса, которого тоже, надеюсь, посадят? Да, жалко.

Жалко ли мне сотрудников порта в Бейруте, которые 6 лет не вспоминали про взрывчатку на складе? Да, жалко. Их, наверное, расстреляют.

Но, может, так и надо, как считаете? Может, и стоит жёстко наказывать за раздолбайство, в результате которого гибнут люди?

Вот у нас — не так. У нас, если нет злого умысла, то, вроде как, и не виноват вовсе.

Но гробы-то есть. Много гробов. Много оборванных и разрушенных жизней.

Разве родственникам погибших легче от того, что кто-то чего-то не хотел? Они хоронят сыновей, дочерей, матерей, мужей, отцов, сестёр и братьев. Какая, по большому счёту, разница, кто унёс жизни их любимых: группа террористов или группа раздолбаев?

Я считаю, что формула «раздолбайство + гибель людей = расстрел» ведёт к снижению смертей в результате халатности.

Я — за жесть в данном вопросе, хотя и понимаю, что на месте такого вот раздолбая может оказаться простой и, в общем-то, хороший мужик.

А вы что думаете? Наказывать раздолбаев, как убийц и террористов, или всё-таки не стоит так жестить?

Почему?