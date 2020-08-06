Мнение: Письмо: “По красивому не вышло расстаться”

06.08.2020, 2:54, Разное

Истории хищников всем кажутся увлекательными, а истории рыбаков не очень.

Понятны те и другие примерно одинаково, почти никак, но во вторых как будто и не происходит ничего.

Точнее происходит что-то обычное и само собой, а рыбак ничего не делает.

Я предупреждала, что так будет. И прогресс в теме рыбалки у вас начнется, когда вы будете видеть, что же делают рыбаки и нерыбы.

Пока давайте посмотрим диалог, по крайней мере не рапана. Это девушка – между рыбой и нерыбой, поэтому можно говорить про какие-то ошибки.

В историях рапанов нет ошибок, там все – одна большая ошибка.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция, последний разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1067600.html словно холодной водой меня окатил, спасибо Вам большое!

Буду очень благодарна, если очередное письмо покажется интересным для разбора.

С. написал на следующий день уже с немеками, я извинилась, сказала, что не так поняла его, думала, что дело в откате и, видимо, он тоже меня не так понял. Через месяц его уволили и я выдохнула с облегчением. На самоизоляции он звонил, говорил, что много пьёт сидя дома, похоже, ему было неудобно за мою услугу «трезвого водителя», а мне вдвойне стало неудобно, что он теперь как будто бы оправдывается передо мной.

Я хотела бы отдельно написать, что у меня провал в ресурсе работы. В своё время мне повезло устроиться на хорошее место, после родов я поняла, что по многим вопросам не компетентна и чем больше я сижу в декрете, тем тупее и ленивее становлюсь. Меня взяли обратно, но на должность ниже. По факту я и это не особо тяну, каждое собрание мой отдел в отстающих, я пытаюсь все своё внимание перенаправить туда, читать специальную литературу, не отвлекаться ни на что, делать по возможности, не заглядывая вперёд. Работы в этом ресурсе – непочатый край.

(Когда с работой плохо, а с любовью намного лучше, большое искушение заниматься только ресурсом любви. Хищники так и делают. Белоснежки и казановы тоже. Но ничего хорошего в этом нет. Надо заниматься работой, отрывая внимание от любви. Когда ресурс работы станет хорошим, в ресурсе любви станет все еще лучше и намного стабильней, а энергии и устойчивости будет больше)

Когда я вышла осенью в офис, то отказала М. (вот из этого письма https://evo-lutio.livejournal.com/885685.html) в сотрудничестве, потому что подумала, это будет меня слишком отвлекать. Он тогда ещё писал, что готов на мои условия, предоплата 100% и какая разница с кем работать? Но разница была, я сказала, что не хочу и все, не стала разжевывать, что я сама как сопля на веревке и тащить с собой такого сомнительного клиента – это как себе в ботинки наср…ть. И вдруг через время приходит от него: «лисёнок».

И меня аж замутило. Я от него отказалась как от партнёра, чтобы не отвлекаться от работы, а выглядело это, будто я хочу его лично, хочу в любовники себе.

(Она слишком много думает о том, как это выглядело, но имеет в виду, “как это было понято”. Да пусть понимает как угодно. Это вообще не ваше дело. Так люди и вываливаются из границ, когда уже умеют в них держаться, но ведутся на провокации. Не надо вестись. Вы должны помнить, друзья, что фигура в поле объективна. Пусть другие интерпретируют и воспринимают как хотят, вы должны думать только о том, что было сказано вами и сделано реально. Это и есть – держаться в границах)

Я не ответила и почти забыла М., но на днях он написал, с лёгким подтекстом, что прочитал мои письма в рубрику. Это было неоднозначно, конечно, но так как тему развивать не стал, то было похоже на провокацию. Я сделала вид, что не поняла. Потом он написал, очень презрительно и тоже с подтекстом «ну что? Готова к новым приключениям?» это было в ответ на его вопрос – восстановилась ли я после спортивной травмы и в этом было так ощутимо его отвращение. И я подумала про себя,что так и есть, иди своей дорогой, парень, а я пойду дальше, «приключаться».

(Автор, раз уж вы такая привлекательная, вам нужно научиться получать от этого пользу, а не вред, растить свою фигуру симпатией мужчин, а не расшатывать. Зачем вы придумываете презрение? Он просто подкатывал, получил отказ и немного разозлился. Будьте добродушны и не ищите в этом негатива. Видите, друзья, она пытается защищаться от искушений тем, что демонизирует мужчин. Якобы они ее хотят унизить, а не просто хотят)

Перед самым началом карантина написал Р. (https://evo-lutio.livejournal.com/946160.html) что такого секса не было у него, что возможно это конец света, ему бы про другое думать, а он про секс. И , типа, давай «потрахаемся и сдохнем.»

Я подумала, что это шутка. Не ответила. Он на другой день все смс удалил и пишет: извини, не хотел тебя обидеть.

(Сама дала ему повод писать ей так. Теперь только и остается, что игнорировать такие предложения)

Через месяц он приехал ко мне, не знаю, как адрес запомнил, был один раз всего, может в новигаторе остался. Пишет: «у тебя на районе, можешь выйти?» А я как раз с ребёнком в дверях. Его машина стоит припаркована. Я растерялась. Вроде надо как-то реагировать. Я ему улыбнулась, дала понять, что заметила его, но не подхожу, дорога нас разделяет. Он в машине торчит, такая ситуация дурацкая. Я иду дальше по улице за ребёнком.

Р: что мне делать? – в ватс ап

Я: что хочешь.

Вышел. Мы прогулялись. Съели мороженое, посидели на лавочке, поболтали, он меня какую- то квартиру позвал смотреть, говорит, не подумай, там просто дом крутой и бассейн наверху. На экскурсию типа. Или ты меня, говорит, сводишь. И улыбается. Я сперва обрадовалась, но потом подумала, что я дура. Нашла чему радоваться. Отказалась. Посидели минут 40, я домой пошла с ребёнком. Он проводил до подъезда, пока, пока.

После этого стал часто писать, но у меня было чувство, что он как бы должен что ли передо мной. Заставляет себя как будто.

(Вот опять у нее какая-то рыбья хрень. Высматривает у мужчин внутренние щипцы и парится. Какое ваше дело? Кто понимает, что это такое и почему возникает?)

Во время карантина мы очень сблизились с мужем. Меня посадили на удаленку, сад частный обанкротился, заказов и отчетов куча, тут же ребёнок, которым нужно заниматься. Я разрывалась. Муж брал на себя по-максимуму, очень помог мне с работой, документы делал, возил меня везде, пока я с телефоном и ноутом. Ребёнка купать, гулять.

И как-то так с экономикой все сложилось, что к концу карантина мы купили кроссовер и погнали на нем к морю всей семьей. С мужем было так легко, как будто мы месяц назад познакомились. Мы катились по побережью, больше трёх дней не жили ни в одном городе. Муж кайфовал от тачки, от обстановки, отели , на удивление, все классные попадались, погода офигенная. Ещё мы wakesurf освоили.

Р. просил фотки. Еще что-то писал, я не помню, я практически не отвечала ему. Потом, когда мы уже вернулись, спросил: «доехали? Все хорошо? Ну и славно.»

И опять начал про секс, как забыть не может и это так все, ой , это я сказал? Не слушай меня. Потом опять – вырвалось. Писал, что ремонт делает и снова про какую-то квартиру , которую он купил «для себя» приезжай – помогай. Ну и такое началось

(Сейчас будет диалог. Парень рыба, но такой живенький, атакует ее, типа Тимура, но в короне. И при том, что ходы парня не очень, она ему откровенно проигрывает в некоторых местах. Сама это чувствует, но не видит, где и почему. Давайте посмотрим)

Р: хочу тебе опять проиграть. Позволишь?

Я: что именно?

Р.: все, все).

Я: это лишнее.

Р.: погнали на Бали?

Я: богатоебали ).

Р.: богато не обещаю, но ходить не сможешь).

Я: если уже это предлагаешь, то совсем тоска).

Р: скучно на меня смотреть?

Я: а разве весело?

Р.: я просто из кожи вон лезу чтобы тебе понравится.

Я: так не старайся. Тебе же все давно очевидно.

(Вот здесь что она ему хотела сказать? Что ему очевидно? Что он ей нравится? Она хотела признаться ему в любви таким образом? Что за щипцы? И зачем смайлик после тоски? Отталкивает одной рукой, а другой рукой притягивает его к себе)

Р: а как же любовь и слёзы в подушку?

Я: слёзы? Мои?

Р: раскусила).

Я: кровожадный.

Р: да нет, К, я не хочу, чтобы ты страдала.

(Здесь смотрите, как он ей поставил шах. “Не хочу, чтобы ты страдала”. Это шах, он оказался сверху и пожалел ее оттуда. Подсунул ей пешку, а она пошла ферзем. Она спросила его, неужели он о ее слезах в подушку? Он подтвердил. А она вместо удивления или насмешки, что он размечтался, опять косвенно подтвердила. Она все время подтверждает, что он ей нравится, что она страдает, что хочет быть с ним. Но при этом как бы убегает. Это такое дешевое кокетство. Если вы признаете, что вам нравится мужчина, не надо убегать как “золушка”. Это щипцы. Если хотите убегать, не подтверждайте, что он вам нравится. Вот чего вы не поняли у Риты на тесте. Она не виляла туда и сюда, она последовательна)

И вот чтобы я не говорила, то везде я какая-то тяжеловесная туша. Хотела выглядеть независимой, а выходит, что я жду. Но мне ничего не нужно. Я пыталась отшучиваться или делать вид, что не понимаю его.

Потому, что мне казалось, что после моих тех тухлых шаров про «сильного соперника» послать его было совсем глупо. Стелилась, стелилась и вдруг – я не такая, я жду трамвая. Р. мне нравится, всегда нравился, но я трезвее, что ли стала. Я понимаю, что общение с ним – это моя жадность. Что я снизу и это не песочные часы, хоть мне очень хочется верить в обратное.

(Она все понимает, но оправдывается, что если проигрывала, нельзя же вот так сразу выиграть. Надо опять проигрывать. А зачем? Можно выиграть в любой момент, если убрать щипцы. Но вы боитесь убрать щипцы. Вам кажется, что надо держать его и немного цепляться)

Р.: я весь мокрый. Представляешь?

Я: под дождь попал?

Р.: сперва вспотел, потом дождь. Ты мокрая?)

Я молчу.

Р.: ладно, вижу тебе не до этого, не пристаю более.

Потом Р: ой, я поплыл.

Я: на улице тропики

Р: от твоего смайла.

Р. говорит чуть ли не прямо, что вот он я, бери. Чо ты теряешься? Как писали в комментариях к прошлому письму «писькой из за забора».И я подумала, что все таки мои шланги – это ещё больше щипцы и перестала вообще отвечать ему.

(Она все время путает границы. Когда он что-то там говорит или воображает, это ее вообще не касается. А вот когда она ему отвечает и дает согласие или намекает на свою любовь – это ее касается. А у нее все наоборот)

Эволюция, не щипцы ли это? Так не хочется багами все заканчивать, и так все запорола своим штурманом и распахнутой жадной хлеборезкой.

По ОЗ у нас пропасть, как между меценатом и продавщицей с рынка. И если он приедет, вдруг, также к подъезду или к офису, как мне себя вести, чтобы не выглядеть – эге ге, побегай-ка за мной?

(А почему нельзя так выглядеть? Пусть побегает, если хочет. Во всяком случае не будет думать, что побегать за ним надо вам. Уже неплохо. Вы должны отрефлексировать свое желание удержать его и отказаться от этого. Вам не нужно держать мужика, предлагающего вам секс, вы замужняя женщина. Не нужно думать на предмет, а вдруг он предложит что-то серьезное. Когда предложит, тогда и подумаете. Сейчас даже мысль об этом – щипцы. Он предлагает вам секс, а вы замужем. Ну и что, что однажды вы согласились. Оступились. Повторения не будет. Вы должны дать ему это понять и тем самым оказаться выше, чем вы есть сейчас. Это и значит рост фигуры. От этого растет уважение к вам и ваша значимость. И хвост в поле с мужем компенсируется тоже)

По красивому не вышло расстаться, хочется так, чтобы как можно меньше щипцов было с моей стороны.

(Лукавит она. Меньше всего щипцов – когда вы доброжелательно, без обид, но твердо отказываете. А ей хочется “накидать ему крючков”, поэтому она его нет-нет, да и щипцует)