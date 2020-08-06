Трамп собирается выступить с предвыборной речью из Белого дома

06.08.2020, 2:50, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду поддержал ранее выдвинутое им предложение выступить с речью в честь выдвижения его кандидатуры на выборы президента от Республиканской партии в Белом доме. Законодатели-демократы посчитали этот шаг неуместным, и заявили о возможной незаконности использования «непартийного общественного места» – Белого дома – в качестве места для политических заявлений.

«Это законно», – заявил Трамп, когда его спросили о его планах в ходе пресс-брифинга в Белом доме. Президент пояснил, что закон Хэтча, запрещающий федеральным служащим принимать активное участие в партийной политике, или баллотироваться на политические должности его не касается.

«Если я выступлю в Белом доме, мы сэкономим огромные суммы правительственных средств», – заявил Трамп.

Президент также заявил в среду, что поддержит оказание финансовой помощи авиакомпаниям, отвечая на вопрос о том, что сенатские республиканцы хотят выделить 25 миллиардов долларов крупным компаниям, сильно пострадавшим от коронавируса, на выплату зарплаты.

«Мы не хотим терять наши авиакомпании, поэтому, если они изучают это, будь то республиканцы или демократы, я, безусловно, их поддержу», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Президент также в очередной раз прокомментировал трагедию в Бейруте, где накануне произошла серия мощных взрывов. В среду Трамп сказал, что пока никто не смог подтвердить причину взрыва, однако следствие предполагает, что всему виной – халатность сотрудников склада, где в результате взрывов погибли как минимум 135 человек, более 5000 получили ранения, и до 250 тысяч остались без крыши над головой, так как мощные ударные волны разрушили фасады зданий на многие мили вглубь Бейрута.

Между тем, в среду очередная соцсеть подвергла цензуре президента – Facebook сегодня удалил видео, опубликованное Трампом, в котором говорится, что дети «почти неуязвимы» для COVID-19. Компания заявила, что это является нарушением правил распространения дезинформации о коронавирусе.

«Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении дезинформации о COVID», – сказал представитель Facebook. Социальная сеть впервые удалила пост президента, ссылаясь на дезинформацию по поводу коронавируса.