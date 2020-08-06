 

Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам

06.08.2020, 2:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в статью 8 закона Украины “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки” относительно усиления социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц” №785-IX. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Внесенные изменения предусматривают увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

“Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения”, – отметили в ОП.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении детьми 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие 1 января 2021 года.

Закон был принят Верховной Радой 14 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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