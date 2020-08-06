Ткаченко: Захват собора ПЦУ в аннексированном Крыму – геноцид против украинской православной общины

06.08.2020, 2:35, Новости дня

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил решение Верховного суда РФ по поводу собора Православной церкви Украины в аннексированном Симферополе.

“Захват собора Православной церкви Украины в Симферополе Российской Федерацией – это геноцид местной украинской православной общины в оккупированном Крыму. Отказавшись признавать противоправным решение о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги, Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессию против Украины”, – заявил министр в Telegram 5 августа.

По словам Ткаченко, такие действия дают возможность государству-оккупанту глубже укоренить свою пропаганду во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что украинские ведомства делают все, чтобы не допустить ликвидации местной украинской православной общины. Кроме этого, министр призвал депутатов Верховной Рады на ближайшем заседании рассмотреть проект постановления о передаче собора в собственность Украинского государства.

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”.

Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

29 августа подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин ПЦУ на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.