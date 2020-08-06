Госдеп призвал удалить китайские мобильные приложения из онлайн-магазинов США

06.08.2020, 2:30, Новости дня

Китайские мобильные приложения представляют серьезную опасность для персональных данных американцев и должны быть удалены из онлайн-магазинов США, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Мы хотим, чтобы ненадежные китайские приложения были удалены из американских магазинов приложений. Такие приложения, как WeChat и TikTok, представляют серьезную угрозу для данных американских граждан», – приводит слова Помпео ТАСС.

Госсекретарь США выразил мнение, что эти программы «распространяют вирусы, пропаганду и дезинформацию». «Наиболее чувствительная персональная и коммерческая информация должна быть защищена на мобильных устройствах от использования и кражи в интересах Китая», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Напомним, в понедельник советник президента США по торговле Питер Наварро обвинил Коммунистическую партию Китая в слежке за американскими детьми через TikTok.

После этого президент США Дональд Трамп выдвинул Tiktok ультиматум, потребовав, чтобы Microsoft или другая компания из США приобрела TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на территории Соединенных Штатов будет запрещена. Позже Трамп заявил, что в приобретении TikTok заинтересованы не только в Microsoft, но и в других компаниях США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США отобрать символ технологических достижений Китая.



