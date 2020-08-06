 

Bild: Россия готовится создать 6 военных баз в странах Африки

06.08.2020, 2:20, Разное

Российские военные базы могут появиться в ЦАР, Египте, Эритрее, Мозамбике, Судане и на Мадагаскаре, утверждает немецкая газета Bild

Фото: AFP

В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств. Как отмечают авторы публикации в газете Bild, документ МИД ФРГ датирован осенью 2019 года.

По данным издания, с 2015 года РФ подписала соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной. В рамках этих соглашений Москва гарантировала для себя право на создание военных баз на территории Центральноафриканской Республики, Египта, Эритреи, Мадагаскара, Мозамбика и Судана.

Газета также утверждает, что в настоящее время российские инструкторы активно обучают военных в ряде стран Африки. Например, в ЦАР уже дислоцировано 180 российских военных. Отмечается также, что ежегодно около 20 военнослужащих из Мали проходят специальное обучение в РФ.

По данным Bild, в Африке находятся не только представители ВС РФ, но и наемники частной военной компании «Вагнер».

ЧВК «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин, оказывала военную поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, силам режима Асада в Сирии, а также сейчас присутствует в Ливии и некоторых других странах Африки. Москва официально отрицает, что использует наемников за рубежом.





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