Шоу-прообраз “Кукол” на НТВ возвращается с куклой Бориса Джонсона

06.08.2020, 2:20, Разное

Еще в нем будет Путин

5 августа

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Продюсеры британского сатирического кукольного шоу “Точная копия” (Spitting Image) опубликовали фото куклы, которая будет изображать в шоу премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее они показали и куклу Владимира Путина, у которой на животе оказалась татуировка “Thug Life” (“бандитская жизнь”).

У куклы Джонсона – взъерошенные светлые волосы премьера и плохо завязанный галстук. Его советник Доминик Каммингс, известный своей неформальной манерой одеваться, тоже теперь изображен в форме куклы – в худи и черном жилете с серебристым воротником.

Программа создается совместно Би-би-си и британской коммерческой телекомпанией Ай-ти-ви для их стриминговой платформы BritBox.

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Каммингс, в прошлом архитектор кампании за Брексит, стал советником Джонсона в июле.

Шоу, ставшее культовым в 80-х годах, возродится осенью после 24-летнего перерыва. Оригинальная программа продлилась 18 сезонов, с 1984 до 1996 годы, после чего ее закрыли из-за низких рейтингов.

Передачу часто сравнивают с популярным российским шоу “Куклы”, выходившим на канале НТВ c 1994 по 2002 год. “Куклы” перестали выходить в эфир после перехода НТВ под контроль “Газпрома”.

ALAMY STOCK PHOTO К кукле Тэтчер куклы членов ее кабинета обращались “сэр”

Борис Джонсон будет не первым британским премьером в шоу. Первой была Маргарет Тэтчер, занимавшая пост с 1979 по 1990 годы. Ее изображали женщиной в брючном костюме, постоянно унижающей членов своего кабинета, которых она называла овощами.

SHUTTERSTOCK Джона Мейджора создатели программы не считали ярким политиком

Преемника Тэтчер Джона Мейджора (премьер в 1990-1997 годах) изображала невзрачная кукла серого цвета.

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Премьеры между Мейджором и Джонсоном – Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй – в шоу, вероятно, уже никогда не попадут.

Героями новой версии программы станут политики и звезды шоу-бизнеса со всего мира. Помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в шоу будет рэпер Канье Уэст.

AVALON Трамп (слева) и Путин в шоу будут выглядеть так

Новую версию Splitting Image делает студия Avalon. В проекте участвует один из создателей оригинальной программы, Роджер Лоу. Он обещал сделать шоу еще “более резким, дерзким и скабрезным, чем его предыдущая инкарнация”.

Выход Splitting Image на стриминговых платформах и телевидении планируется осенью и должен прийтись на достаточно благоприятное время. По последним подсчетам регулятора Ofcom, взрослые Британцы в условиях карантина проводят около 40% своего свободного времени у экранов.

MARK HARRISON/BRITBOX/AVALON Помимо политиков в шоу будет фигурировать принц Эндрю

Spitting Image создали карикатуристы Питер Флак, Роджер Лоу и Мартин Лэмби-Нэрн.

На пике популярности шоу его аудитория составляла 15 миллионов зрителей.

Spitting Image девять раз выдвигалось и дважды побеждало на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и четыре раза номинировалось на премию “Эмми”.

В передаче успели высмеять большую часть министров из кабинета Маргарет Тэтчер.

Михаил Горбачев изображался с серпом и молотом на лбу вместо знаменитого родимого пятна.