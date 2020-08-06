В Cенате обсудили кандидатуру посла США в Беларуси

06.08.2020, 1:42, Новости дня

В среду в Комитете Сената США по международным делам прошли слушания о назначении на должности в ряд структур в ООН, а также на главные дипломатические посты в Киеве и Минске. Согласно официальной процедуре, кандидатуры сначала должны пройти утверждение в комитете, затем последует общее голосованием в Сенате.

Представляя кандидатуру на пост посла в Беларуси Джули Фишер, глава комитета, республиканец Джим Риш заявил, что эта номинация ознаменует «важный этап в двухсторонних отношениях Беларуси и США». В случае утверждения Фишер станет первым американским послом в этой стране за 12 лет.

Старший член комитета сенатор-демократ Боб Менендес также отметил, что назначение Фишер совпало с критическим моментом для Беларуси, «когда народ страны массово выступил с требованием демократии и уважения прав человека».

Последнего посла в Беларуси Вашингтон отозвал в 2008 году – с тех пор двухсторонние отношения находились в стадии стагнации.

В своем вступительном слове Джули Фишер отметила, что после российской аннексии Крыма и войны в Донбассе правительство в Минске проявило заинтересованность в развитии дипломатических и торговых отношений с Вашингтоном. Контакты вышли на новый уровень после визита в 2018 году в Минск экс-помощника госсекретаря Уэсса Митчелла, а кульминацией стало посещение страны госсекретарем Майком Помпеов феврале этого года.

В случае утверждения в должности, Фишер планирует направить усилия на налаживание двухсторонних отношений между странами.

В своем вступительном слове дипломат отметила ряд позитивных тенденций, которые наметились в Беларуси, в частности, подъем предпринимательства в сфере информационных технологий. Она также привела пример успешного сотрудничества между странами: недавняя поставка в Беларусь 600,000 баррелей американской нефти позволила снизить зависимость страны от российских энергоресурсов, а вместе с тем обеспечила рабочие места в США.

«Беларусь активно заинтересована в привлечении американских инвестиций. Я поддерживаю создания в Минске Американской торговой палаты и Бизнес-совета в Вашингтоне с фокусом на Беларуси. Подобные организации упростят торговлю с США, а также инвестиции», – сказала Фишер в своем вступительном слове.

При этом кандидат на пост посла отметила, что важную роль в развития отношений играют предстоящие президентские выборы, которые пройдут в стране уже в это воскресенье. Фишер выразила сожаление в связи с отсутствием на выборах независимых обозревателей от ОБСЕ и Совета Европы.

«Очень важно не допустить шагов назад на пути к скромному прогрессу, который мы видим в последние годы. Первый элемент развития отношений — это свидетельство того, что страна не скатывается назад в процессе проведения предстоящих выборов», – заявила Фишер, отвечая на вопросы сенаторов.

Джули Фишер – карьерный дипломат. Ранее она работала в посольствах США в Киеве, Москве, Тбилиси, а также в миссии США при НАТО. Последняя должность – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы.