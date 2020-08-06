Euronews – южные регионы России борются с засухой и нашествием саранчи

06.08.2020, 1:38, Новости дня

Кроме негативных последствий жары, фермеры на юге РФ столкнулись и с нашествием саранчи. В Волгоградской области личинки уже обнаружены на 14% площадей всех сельхозугодий. А в Калмыкии введён режим чрезвычайной ситуации, поскольку уже более 2,8 миллионов гектаров пастбищ было уничтожено засухой, передаёт Euronews.

Нашествие саранчи в южных регионах России: в Волгоградской области начали откладывать яйца самки итальянского пруса. Личинки выявлены на 14 процентах площадей сельскохозяйственных угодий.

Фермеров просят сообщать властям о местах размножения прожорливых насекомых. Это поможет подготовить план по истреблению вредителей на следующий год.

МАГОМЕДНУР АХМЕДОВ, фермер: Не зря говорят «високосный год», оно вот самим фактом жизненным подтверждается. Ужасно тяжело! Но стараемся жить, а что делать?

Ситуация с распространением саранчи ухудшилась из-за тёплой зимы и засухи. В семи районах Калмыкии введён режим чрезвычайной ситуации. В республике погибли 2,8 миллиона гектаров пастбищ.

АРЛТАН ЭРДНИЕВ, главный специалист отдела животноводства Минсельхоза Калмыкии: По предварительной оценке, сумма ущерба от последствий засухи и суховея составила более одного миллиарда ста миллионов рублей.

В июле столбик термометра в Калмыкии не раз поднимался выше 42 градусов. В местных храмах молятся о дожде. В Золотой обители Будды Шакьямуни прошёл четырёхдневный ритуал, направленный на устранение природных катаклизмов.

Дата выхода в эфир 04 августа 2020 года.

