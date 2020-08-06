УП – отмена ограничений для россиян возмутила украинского консула в Черногории

06.08.2020, 1:38, Новости дня

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Как пишет «Украинская правда», данная ситуация возмутила консула посольства Украины в Черногории, который посетовал, что украинцы до сих пор находятся в ограниченных правах.



Reuters

Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с Россией в пересмотренный «зелёный список» внесён Азербайджан.

Как пишет «Украинская правда», директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из РФ и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.

«Это создаст предпосылки для создания определённого туристического трафика в августе и сентябре», — сказала Кукавичич.

Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 тыс. ночёвок туристов из России.

Как отмечает издание, Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то что на Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в России.

«Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в зелёную зону. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13—14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолётом, только в составе туристической группы. А для РФ въезд без дополнительных условий», — написал на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.