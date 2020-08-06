В Харьковской области злоумышленник унес из дома 5 млн грн, $60 тыс., €35 тыс. и кошелек няни

06.08.2020, 1:29, Новости дня

Днем 5 августа в один из частных домов поселка Малая Даниловка Харьковской области зашел мужчина и, угрожая ножом, забрал деньги, хранившиеся в сейфе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленник завладел 5 млн грн. $60 тыс., €35 тыс. и кошельком няни, которая в это время была в доме с двухмесячным ребенком, отмечено в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В результате проникновения в дом пострадавших нет, подчеркнули в полиции.