 

Кабмин утвердил кандидатуру бизнесмена Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА

06.08.2020, 1:29, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 5 августа согласовал кандидатуру бизнесмена Валерия Мищенко на пост главы Кировоградской облгосадминистрации. Трансляция велась на канале правительства в YouTube.

Мищенко заявил, что он аграрий, занимается предпринимательской деятельностью.

Говоря о возможных первых шагах на должности, кандидат сказал, что нужно “разобраться в работе, которая была сделана, сделать анализ, выводы и согласно этому работать дальше”.

“В первую очередь надо разобраться с финансовыми потоками – куда они идут и насколько эффективно используются”, – добавил он.

Мищенко также заявил, что после вступления в должность передаст бизнес сыну, чтобы избежать конфликта интересов.

Предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь был уволен 28 июня после задержания по подозрению в получении взятки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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