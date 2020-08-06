Медведев признал необходимость считаться c хабаровчанами

06.08.2020, 1:25, Разное

…вышедшими на митинги в поддержку Фургала.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пояснил о необходимости считаться со сторонниками Сергея Фургала, которые уже третью неделю выходят на митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровска.

«Людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым государство должно определенным образом считаться», – сказал Медведев на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

Медведев назвал тему протестов в Хабаровске «резонансной» и подчеркнул, что люди «имеют право на гражданскую позицию». «Но гражданская позиция должна выражаться в форме, которая соответствует закону. Соответствуют закону сегодня такие формы проявления гражданской воли, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам. Можно с большим уважением относиться к какой-то позиции, но если в результате массового скопления людей растет заболеваемость, то это уже отражается на всех», – добавил он.

Медведев также отметил, что никогда в истории РФ высшему должностному лицу — руководителю субъекту федерации – «такие обвинения не предъявлялись», но «это не означает что он виновен»: «Это означает только то, что есть такой факт. Виновность определит суд».

Напомним, почти месяц в Хабаровске идут митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в серии покушений и убийств. На протесты одновременно выходили до 50–60 тысяч человек. Власти не разгоняли протестующих, но не раз напоминали о непростой эпидемиологической ситуации в регионе: по данным на 5 августа в Хабаровском крае число новых заражений коронавирусом составило 97 случаев, общее число заболевших в регионе за все время достигло 8 058 человек.

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