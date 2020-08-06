 

Госдепартамент предлагает до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы

06.08.2020, 0:35, Новости дня

Накануне ноябрьских выборов в Госдепартаменте напомнили о существовании программы под названием «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice, RFJ), которой управляет Служба дипломатической безопасности Госдепартамента.

Эта программа предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов США за информацию, позволяющую установить личности людей, работающих с иностранными правительствами, с целью вмешательства в американские выборы с помощью киберпреступлений.

Вмешательство в выборы любых уровней в США является уголовным преступлением в сфере компьютерного мошенничества и злоупотреблений. Люди, участвующие в этих операциях, могут быть подвергнуты судебному преследованию в соответствии с американским законодательством. Среди других правонарушений закон запрещает несанкционированный доступ к компьютерам для получения информации и ее передачи неавторизованным получателям.

Более подробную информацию о вознаграждении можно найти на официальном сайте «Вознаграждения за помощь правосудию». В Госдепартаменте призвали всех людей, обладающих информацией об иностранном вмешательстве в выборы обратиться с письмом на сайт программы или посетить ближайшее посольство или консульство США.

Программ была учреждена в 1984 году, и с тех пор в ее рамках более 100 человек по всему миру получили более 150 миллионов долларов за информацию, благодаря которой удалось предотвратить теракты, привлечь к ответственности террористов и устранить угрозы национальной безопасности США.





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