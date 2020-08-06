Euronews – от Франции до Якутии — сотни пожарных брошены на борьбу с огнём

06.08.2020, 0:30, Новости дня

Сотни гектаров леса уже сгорели в Италии и Франции, несмотря на все усилия пожарных. Для поиска очагов возгарания в Италии используют беспилотники с тепловизионными камерами. А в Якутии из-за природных лесных пожаров был введён режим ЧС, к их тушению привлечено более 800 человек, передаёт Euronews.

Почти три тысячи человек, отдыхающих и тех, кто живет вблизи Марселя, были эвакуированы этой ночью. Людей спасали от пламени, которое распространялось очень быстро.

Сигналы о пожаре поступили в диспетчерскую экстренной службы около шести часов вечера накануне. Всего были зарегистрированы пять очагов возгорания. Выгорели свыше тысячи гектаров, в огне пропали жилые постройки.

МУЖЧИНА: Очень быстро распространялось пламя! Порывы ветра были очень сильными.

МУЖЧИНА: Вначале вы видите всполохи — и вдруг перед вами стена огня, уже в 50 метрах от дома! Стена огня высотой 20 метров!

Сотни гектаров леса уже сгорели и в итальянском Абруццо. На борьбу с огнём отрядили 150 пожарных, им переданы четыре самолёта и три вертолёта. Используются и беспилотники с тепловизионными камерами для определения места возникновения очагов пламени.

В РФ в Якутии природные пожары охватили, как пишет «Интерфакс», 257 тысяч гектаров. Площадь активного горения составляет утром в среду почти 400 гектаров. В тушении пламени участвуют более 800 человек. Из-за пожаров в лесах региона действует режим чрезвычайной ситуации.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.

