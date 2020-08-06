Вести – на Украине побит новый рекорд заболеваемости коронавирусом

06.08.2020, 0:30, Новости дня

По информации Министерства здравоохранения Украины, в стране зафиксировано более 75 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как передают «Вести», известно о 1788 летальных исходах.



Reuters

На Украине по состоянию на 3 августа зарегистрировали 75 490 случаев коронавирусной инфекции, известно о 1788 летальных исходах. Как пишут «Вести», об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки выявлен ещё 1271 новый случай заболевания. Победили болезнь уже 41 527 украинцев.

«5 августа на Украине 75 490 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19, из них 1788 летальных, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 1271 новый случай. Всего проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 914 пациентов», — говорится в сообщении.