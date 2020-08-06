В Полтаве на месте возведения многоэтажной новостройки обрушились строительные леса. Есть пострадавшие
06.08.2020, 0:20, Новости дня
В Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились строительные леса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.
“По предварительным данным, которые получила полиция, на улице Пилипа Орлика на строительстве обрушились леса”, – сообщается в релизе.
В результате инцидента пострадало четыре человека.
По информации издания “Полтавщина”, пострадавших передали медицинским работникам. В строительной компании сообщили, что никто из рабочих тяжелых травм не получил.
“Предприятие полностью берет на себя все расходы на лечение пострадавших и позаботится об их семьях в период лечения. СМНК-37 и генеральный подрядчик сделают все возможное, чтобы в дальнейшем не случалось таких инцидентов, и готовы всячески способствовать любым проверяющим органам”, – говорится в сообщении.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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