 

Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

06.08.2020, 0:20, Новости дня

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

“Решил не отставать от [бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко] Максима Бахматова”, – заявил Новиков.

Других причин увольнения он не сообщил.

Новиков сопроводил публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

Решил не отставать от Максим Бахматов 😁 #illbeback #внеполитики

Posted by Igor Novikov on Kolmapäev, 5. august 2020

9 июля своим указом Зеленский назначил Новикова внештатным советником. Ранее он возглавлял украинский филиал американского Института сингулярности.

“Новиков привносит уникальный набор технологических, предпринимательских и политических перспектив в диалог об инновациях в Украине. В течение двух лет лекции и семинары Игоря привлекли аудиторию более 100 тыс. человек, и он считается ведущим докладчиком и футурологом Украины – титул, который он охотно отвергает”, – сообщается на сайте организации, которую возглавлял советник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Пресс-брифинг в Белом доме: президент выступает за закон и порядок

10.07 / Российский союз ветеранов потребовал ужесточить наказание за преступления против участников Великой Отечественной

04.08 / Трамп сделал новое заявление о продаже TikTok

26.06 / Саратовский избирком разоблачил фейк о якобы голосовании за сотрудницу МФЦ

10.07 / США решили отправить в Армению советника для помощи в борьбе с коррупцией

30.07 / Минспорт собрался минимизировать риски смены гражданства ведущими легкоатлетами

17.07 / В Луганской области задержали ключевого организатора незаконного референдума – СБУ

30.06 / ЕС и Тбилиси осудили нападки грузинской оппозиции на немецкого посла

27.07 / При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

14.07 / Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с попыткой актера откупиться после ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска