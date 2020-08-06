Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

06.08.2020, 0:20, Новости дня

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

“Решил не отставать от [бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко] Максима Бахматова”, – заявил Новиков.

Других причин увольнения он не сообщил.

Новиков сопроводил публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

Решил не отставать от Максим Бахматов 😁 #illbeback #внеполитики Posted by Igor Novikov on Kolmapäev, 5. august 2020

9 июля своим указом Зеленский назначил Новикова внештатным советником. Ранее он возглавлял украинский филиал американского Института сингулярности.

“Новиков привносит уникальный набор технологических, предпринимательских и политических перспектив в диалог об инновациях в Украине. В течение двух лет лекции и семинары Игоря привлекли аудиторию более 100 тыс. человек, и он считается ведущим докладчиком и футурологом Украины – титул, который он охотно отвергает”, – сообщается на сайте организации, которую возглавлял советник.