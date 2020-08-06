 

В Турции резко увеличилось число заражений коронавирусом

06.08.2020, 0:18, Разное

после открытия курортов для иностранцев.

В Турции в последние дни фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих, в том числе россиян, на турецких курортах. Об этом в твиттере сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, за сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом, 18 человек скончались. «Впервые за последнее время разница в двухдневной статистике оказалась настолько сильной. Мы должны предотвратить тяжелые последствия контактов во время праздников и отдыха на курортах», — подчеркнул он.

На сегодняшний день в Турции зафиксировано 234 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более 5 тысяч человек скончались за время пандемии. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, РФ и Турция с 1 августа возобновили авиасообщение из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару, а с 10 августа откроются рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум. При этом российские туроператоры открыли бронирование поездок на турецкие курорты еще 24 июля.

Источник: Новая газета





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