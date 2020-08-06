Обнаружен белок, который отвечает за воспаление при инфекции

06.08.2020, 0:17, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили, что в производстве агентов, которые помогают убивать патогены и восстанавливать гомеостаз, участвует белок гистондеацетилаза 3.

Специалисты рассказали, что фермент гистондеацетилаза 3, играющий роль в регуляции транскрипции, клеточного цикла и процессов развития клеток, обладает способностью контролировать воспалительный ответ.

Чтобы выделить и локализовать HDAC3, во время новой работы ученые использовали несколько геномных технологий. В результате эксперимента обнаружилось, что существует механизм, помогающий ферменту переключаться между различными ферментативными состояниями. Такая способность позволяет белку активировать и подавлять воспалительную реакцию при необходимости.