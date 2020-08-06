Во всем мире растет число больных подагрой

06.08.2020, 0:17, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что распространенность подагры, которая является формой артрита и характеризуется сильной болью в суставах, во всем мире стремительно растет.

Исследование показало, что около 41,2 миллиона распространенных случаев подагры было зафиксировано в 2017 году. Частота новых диагностированных случаев составила на 5,5% больше, чем в 1990 году.

По словам экспертов, подагра чаще всего встречается у пожилых людей, а также мужчин. Самые высокие показатели распространенности болезни были зафиксированы в регионах и странах с самым высоким уровнем развития. Среди факторов риска болезни ученые выделяют высокий индекс массы тела и нарушение функции почек.