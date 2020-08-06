 

Некоторые пауки плетут свои сети с использованием нейротоксинов

06.08.2020, 0:17, Новости дня

Ученые рассказали, что белковые образования с нейротоксинами, которые могут моментально убивать жертву, содержатся в шелковых паутинных нитях. Обнаружилось, что пауки-ткачи могут плести большие и ядовитые паутины.

Предназначение паутины заключается в том, чтобы поймать добычу и парализовать ее. По мнению специалистов, многие паутины, которые выполнены в форме колеса, могут содержать в себе яд.

Во время нового исследования команда экспертов провела ряд исследований и обнаружила, что нейротоксины могут превращать паутину в ядовитую ловушку. Когда муха попадает в такую паутину, она моментально обездвижена. К слову, для человека ядовитые ловушки не являются опасными.





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