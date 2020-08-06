Мнение: Ефремов ничего не помнит

06.08.2020, 0:05, Разное

Ефремова хотят оклеветать

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу. Об этом он сказал на заседании Пресненского суда Москвы, передаёт ТАСС.

«В настоящее время мною получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — отметил адвокат.

Он уточнил, что у него есть данные о том, что сторона потерпевших «собирается привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля».

«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии», — заявил Пашаев.

https://russian.rt.com/russia/news/770881-efremov-dtp-dokazatelstva – цинк

Также на суде Ефремов заявил, что не может признать свою вину, потому что ничего не помнит.

Ну вот, а то все ждали, когда же виновными объявят потерпевших.

А Ефремов не виноват, его хотят оклеветать, и вообще он не при чем. Еще несколько месяцев и начнет записывать ролики с требованиями извинений перед "гражданином поэтом".

Избранные комментарии:

У Михаила Ефремова совесть есть, мне жаль его, все что произошло, искренне жаль..

Хотя бы честность с самим собой осталась и мужество признать вину.

А видели ли вы подобные обращения в аналогичных случаях? Когда виновниками Пьяных и смертельных дтп становились судьи, депутаты единой России, дети чиновников? Я нет, я не видел.

Он не подлец!!!! И не подонок!!!! Его сгубил алкоголь. Я сразу сказала, что он не будет отмазываться. Наверное ему надо было дойти до края обрыва, чтобы оглянуться назад, на свою жизнь, и понять, что же он натворил своей беспечностью… не судите ЛЮДИ!!!! ОН УЖЕ НАКАЗАН!!!! К сожалению жизнь предоставила ему счёт, за все его прожитые годы. И он бУдет платить по счетам. И вас это никого не касается, кроме той семьи, куда он принёс горе.

Не сыграл. Не ныл. Признал. Оправданий ему нет, но видно что сильно сожалеет.

Верю. Сочувствую.

Ну а в целом история с Ефремовым прекрасна – отлично демонстрируется, чего на самом деле стоят деятели претендующие на роль "совести нации", на деле являясь тем самым, чем таких деятелей называл Ленин.