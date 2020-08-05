Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

05.08.2020, 23:48, Новости дня

Военнослужащий контрактной службы погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«При проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы», – передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, пострадавшего оперативно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

«Комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия», – сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом после расстрела военнослужащих в воинской части в Забайкалье.