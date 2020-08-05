 

Помпео: США вскоре представят проект резолюции СБ ООН о продлении оружейного эмбарго против Ирана

05.08.2020, 23:25, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты уже на следующей неделе представят проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану.

Выступая перед журналистами, Помпео сказал, что администрация Трампа так или иначе обеспечит продление эмбарго в отношении Ирана, и заявил об уверенности в том, что усилия будут успешными. Он не добавил никаких подробностей о том, каким образом это решение будет достигнуто.

Комментируя действия Китая, Помпео заявил, что США хотят, чтобы «ненадежные» китайские мобильные приложения были удалены из американских магазинов приложений. Помпео назвал китайское видеоприложение TikTok и мессенджер WeChat значительными угрозами.

Выступая на пресс-конференции, Помпео сказал, что Госдепартамент совместно с Министерством торговли и другими правительственными учреждениями США будет пытаться ограничивать возможность китайских поставщиков облачных услуг собирать, хранить и обрабатывать данные и конфиденциальную информацию, полученную ими в США.

Госсекретарь также добавил, что США достигли прогресса в переговорах с Россией о контроле над вооружениями, и высказал надежду, что в переговорах также примет участие Китай.

Майк Помпео также сообщил, что в понедельник он посетит Европу. В программе поездки госсекретаря – посещение Чешской республики, Словении, Австрии и Польши.





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